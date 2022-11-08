الزراعة بغزة تُعلن نسبة الأمطار التي هطلت على القطاع

غزة/سما/

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة، حتى اللحظة، مشيرة إلى أنّ هذه الكمية بداية مبشرة لموسم زراعي وفير.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي: "إنّ كمية الأمطار بلغت (4.95 مليون متر مكعب)"، لافتةً إلى النسبة المئوية للهطول بلغت 5.4% من المعدل العام لكافة المحافظات، في حين أنّ متوسط الهطول لكافة المناطق من بداية الموسم بلغ 20.8 ملم.

وأضافت: "أنّ مخيم الشاطئ بغزة سجل أعلي كمية هطول، حيث بلغت الكمية 45 ملم، في حين أن أقل نسبة كانت في رفح حيث بلغت (3 ملم).

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام والجهات المختصة والمعنية، إلى استقاء البيانات المتعلقة بكميات الأمطار من الإدارة العامة والتربة والري بوزارة الزراعة، مُشيرةً إلى أنّ لديها قياسات أمطار في معظم محافظات القطاع.