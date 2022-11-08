قناة عبرية تزعم: اعتقال 3 نساء فلسطينيات خططن لتنفيذ عملية اطلاق نار

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاث نساء فلسطينيات بزعم تخطيطهن لتنفيذ عملية إطلاق نار على قوات الجيش شمال الضفة انتقاما لاغتيال القيادي في عرين الأسود ابراهيم النابلسي.

وبحسب قناة كان العبرية: "في 20 أغسطس ، أوقف حراس الأمن التابعون لوزارة الجيش الإسرائيلي سيارة مشبوهة عند معبر إلياهو قرب قلقيلة ، كانت فيها ثلاث نساء فلسطينيات، وتم العثور بحوزتهن على بندقية.

ووفق القناة: "كشفت تحقيقات "الشاباك" أن الفريق كان يرأسه تحرير أبو سارية ، 29 عاماً من نابلس ، وبرفقتها امرأتين فلسطينيتين أخريين من المنطقة: مريم حلاوة، وولاء طبنجة.

وزعمت القناة أن النساء أجروا اتصالات مع ناشط من غزة، وساعدهن ناشط بارز في الجهاد الإسلامي بنابلس على شراء الأسلحة، وأرسلوا للناشطين بغزة ونابلس وصايا مصورة، وخططن لهجوم كبير.

وبحسب التحقيقات" "في آب / أغسطس ، وصلوا إلى ساحة كدوميم وأطلقوا النار على برج عسكري إسرائيلي، و تعرفوا عليهم الجنود. الأسلحة التي بحوزتهن توقفت وتمكنوا من الفرار ومواصلة الهجوم على هدف آخر.

وخلال الرحلة ،ضلوا على ما يبدو. وصلوا إلى معبر الياهو ، وكان أفراد الخلية يعتزمون تنفيذ الاعتداء هناك ، لكن حراس الأمن تعرفوا عليهم وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم .

وبينت القناة أنه عند الانتهاء من التحقيق معهم ، سيقدم مكتب المدعي العسكري ضدهم لائحة اتهام.