  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انتقاما لاغتيال ابراهيم النابلسي

قناة عبرية تزعم: اعتقال 3 نساء فلسطينيات خططن لتنفيذ عملية اطلاق نار

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: اعتقال 3 نساء فلسطينيات خططن لتنفيذ عملية اطلاق نار



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاث نساء فلسطينيات بزعم تخطيطهن لتنفيذ عملية إطلاق نار على قوات الجيش شمال الضفة انتقاما لاغتيال القيادي في عرين الأسود ابراهيم النابلسي.

وبحسب قناة كان العبرية: "في 20 أغسطس ، أوقف حراس الأمن التابعون لوزارة الجيش الإسرائيلي سيارة مشبوهة عند معبر إلياهو قرب قلقيلة ، كانت فيها ثلاث نساء فلسطينيات، وتم العثور بحوزتهن على بندقية.

ووفق القناة: "كشفت تحقيقات "الشاباك" أن الفريق كان يرأسه تحرير أبو سارية ، 29 عاماً من نابلس ، وبرفقتها امرأتين فلسطينيتين أخريين من المنطقة: مريم حلاوة، وولاء طبنجة.

وزعمت القناة أن النساء أجروا اتصالات مع ناشط من غزة، وساعدهن ناشط بارز في الجهاد الإسلامي بنابلس على شراء الأسلحة، وأرسلوا للناشطين بغزة ونابلس وصايا مصورة، وخططن لهجوم كبير.

وبحسب التحقيقات" "في آب / أغسطس ، وصلوا إلى ساحة كدوميم وأطلقوا النار على برج عسكري إسرائيلي، و تعرفوا عليهم الجنود. الأسلحة التي بحوزتهن توقفت وتمكنوا من الفرار ومواصلة الهجوم على هدف آخر.

وخلال الرحلة ،ضلوا على ما يبدو. وصلوا إلى معبر الياهو ، وكان أفراد الخلية يعتزمون تنفيذ الاعتداء هناك ، لكن حراس الأمن تعرفوا عليهم وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم .

وبينت القناة أنه عند الانتهاء من التحقيق معهم ، سيقدم مكتب المدعي العسكري ضدهم لائحة اتهام.

#ابراهيم النابلسي

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة : مبارك كان آخر زعيم عربي اتصل بعرفات.. ماذا قال له؟

أسعار صرف العملات

صورة : مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

بن غفير يغرد : "آن الأوان".. ويجدد أمنياته بـ"طرد العرب"

صحيفة عبرية: سموتريتش سيطالب بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة

هرتسوغ يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو.. وهذا هو موقف لبيد وغانتس..

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تنقل رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

photo_2022-11-08_17-36-12

بلدية غزة تصدر بيانا حول المنخفض الجوي الأول في عام 2022

photo_2022-11-08_17-01-50

صحيفة عبرية: سموتريتش سيطالب بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة

17552

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية