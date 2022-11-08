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صور لافتة تظهر "القمر الدموي" للمرة الأخيرة هذا العام

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور لافتة تظهر "القمر الدموي" للمرة الأخيرة هذا العام



وكالات/سما/

شهدت العديد من الدول اليوم خسوفا كليا للقمر هو الثاني والأخير من نوعه لهذا العام.

الفلبين
 

وأكد علماء الفلك أن القمر لن يشهد خسوفا مماثلا قبل مارس 2025، لكن العالم سيشهد العديد من ظواهر الخسوف الجزئي خلال هذه الفترة.

اليابان
 

وكان الخسوف مرئيا بوضوح في جميع أرجاء أمريكا الشمالية في ساعات الفجر، وبعض الدول الأوروبية، وبعض دول شرق آسيا وأستراليا، والمحيط الهادئ بعد غروب الشمس.

كوريا
 

 

استمر الخسوف نحو ساعة ونصف الساعة، بينما استغرقت الظاهرة بأكملها نحو ست ساعات.

كوريا
 

وتحدث ظاهرة الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط واحد، ما يلقي بظلال الأرض على القمر، ويعد اللون البرتقالي المحمر نتيجة لتشتت أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض، ويطلق على القمر خلالها لقب "القمر الدموي".

كوريا
 
AP
 
#القمر الدموي

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