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آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، استمرار فرص هطول الأمطار الليلة حتى مساء يوم غدٍ.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي، أن المنخفض الجوي الذي تأثرت به فلسطين خلال الليلة الماضية وفجر اليوم، صنف "متوسط" تخلله زخات غزيرة من الأمطار.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية الى اقتراب جبهة ماطرة من الأراضي الفلسطينية وذلك ضمن المنخفض الجوي الذي بدأ التأثير على المنطقة مساء أمس الإثنين.

وقال الراصد في موقع طقس فلسطين الحديث عاصم عصيدة في تصريحٍ صحفيٍ إن أمطاراً محلية هطلت نهار اليوم على العديد من المناطق الفلسطينية في حين من المتوقع اشتداد الحالة الجوية هذه الليلة وعودة الأمطار الغزيرة إلى العديد من المناطق.

وأشار عصيدة إلى أن فرص الفيضانات في المناطق الساحلية بما في ذلك قطاع غزة لا زالت قائمة حيث تواصل درجات الحرارة انخفاضها هذه الليلة، ونهار غد الأربعاء على أن ينحسر المنخفض خلال ساعات مساء وليل الأربعاء.


أما بخصوص يوم الخميس فيتوقع أجواء صحو بوجه عام مع فرصة لأمطار محلية خفيفة في غالبيتها.

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