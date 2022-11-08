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اشتية يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي رئيس اتحاد الصناعات المصرية



القاهرة/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، رئيس اتحاد الصناعات في مصر محمد السويدي، على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.

وبحث رئيس الوزراء مع السويدي تعزيز التعاون بين الصناعات الفلسطينية والمصرية، من خلال شراكات في الوصول إلى السوق العالمي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تحديث الصناعات والتدريب وتطوير أفكار صناعية جديدة، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وهنأ اشتية، السويدي على نجاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، متمنيا للاتحاد مزيدا من التقدم.

من جانبه، رحب السويدي بترتيب زيارة لوفد فلسطيني من الاتحادات الصناعية ورجال الأعمال المهتمين بالموضوع إلى مصر، لبحث أفكار رئيس الوزراء وتطويرها وإيجاد آليات لتنفيذها.

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#رئيس الوزراء محمد اشتية

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