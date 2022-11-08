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اشتية يدعو لدعم فلسطين في مشاريع بيئية

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو لدعم فلسطين في مشاريع بيئية



شرم الشيخ/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك، على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر، بحضور رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي.

وقال رئيس الوزراء إن فلسطين بحاجة ماسة لمساعدة الصندوق في تنفيذ مشاريع لصالح البيئة، كونها تعاني من آثار التغير المناخي والاحتلال، الذي يدمر البيئة، في آن واحد.

ووضع اشتية جليمارك في صورة الجهود الفلسطينية في هذا السياق، لا سيما المشاريع التي تعمل عليها الحكومة في مجالات الطاقة النظيفة ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الري، وتحويل النفايات الصلبة الى طاقة.

وقال اشتية إن تمويل مشاريع بيئية في الدول النامية يجب أن يكون قضية أخلاقية ومسؤولية جماعية وليس فقط مبنيا على الربح، داعيا إلى عدم حجب استفادة فلسطين من مختلف الآليات الدولية الفنية والمالية للمشاريع البيئية لأسباب سياسية.

من جانبه، أكد جليمارك التزامه بحق فلسطين من التمويل المخصص لمواجهة تغير المناخ، وفق معايير الصندوق، وعمله من أجل تقديم المساعدة اللازمة لسلطة البيئة لتمكينها من تقديم مشاريعها وفق المعايير.

يذكر أن صندوق المناخ الأخضر أنشئ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ككيان تشغيل للآلية المالية لمساعدة البلدان النامية في ممارسات التكيف والتخفيف لمواجهة تغير المناخ.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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