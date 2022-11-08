فلسطينيات تنظم لقاء لممثلي الجامعات المشاركة في دوري المناظرات

رام الله/سما/

نظمت مؤسسة فلسطينيات، أمس الإثنين، لقاء حول برنامج "مناظرات فلسطين" الذي أطلقته قبل تسع سنوات، بحضور ممثلي الجامعات الفلسطينية وذلك في مقرها الكائن غربي مدينة غزة.



ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات المشاركة في دوري المناظرات للعام 2022 ومناقشة تجربة المناظرات، وترتيب وتطوير أولويات العمل خلال العام الحالي.



واستمعت فلسطينيات، لملاحظات ممثلي الجامعات من باب التطوير وتجويد العملية التدريبية كما ناقشت مديرتها، وفاء عبد الرحمن تجربة "نادي المناظرات” وآليات التدريب وهدف البرنامج، بالإضافة إلى معايير التحكيم التي تجري خلال انطلاق الدوري السنوي.



وقالت إن الهدف الأساسي من المناظرات، التشبيك بين الطلاب على اختلاف البيئات والانتماءات والخلفيات، وتعزيز فكرة تقبل الآخر والحوار المبني على أسس بحثية وحقائق سليمة.

وشارك في اللقاء ممثلين عن جامعة فلسطين والكلية الجامعية – وجامعة الأقصى – جامعة غزة، جامعة القدس المفتوحة، الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر وجامعة الإسراء.



وأطلقت فلسطينيات بالتعاون مع مؤسسة أولف بالمة السويدية برنامج المناظرات قبل نحو تسع سنوات، إذ تستهدف في هدا العام عشر جامعات في الضفة الغربية وثماني جامعات في قطاع غزة.