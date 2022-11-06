مصرع مواطن جراء حادث سير في نابلس

نابلس/سما/

لقي مواطن (57 عاما) مصرعه، اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة عصيرة الشمالية، بنابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الحادث وقع على الطريق الواصل بين بلدة عصيرة الشمالية وقرية بيت إمرين، وإن مركز شرطة عصيرة الشمالية وخبراء الحوادث وطواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف تحركوا على الفور إلى المكان، وعلى إثره وصلت جثة مواطن لأحد مستشفيات مدينة نابلس.

وأكد ارزيقات أن خبراء السير باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وقد تم ابلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.