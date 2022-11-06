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هب الريح يؤكد ضرورة التكامل بين الأطراف كافة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وحمايتها

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يؤكد ضرورة التكامل بين الأطراف كافة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وحمايتها



رام الله/سما/

 أكد وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الثلاثاء، ضرورة التكامل بين الأطراف كافة والجهات ذات العلاقة، لإزالة التعديات على أراضي الدولة وحمايتها، مشيدا بالجهد المبذول من محافظة أريحا والأغوار وقادة الأجهزة الأمنية فيها.

جاء ذلك خلال جولة الوزير هب الريح في المحافظة، اليوم الثلاثاء، التقى خلالها بالمحافظ جهاد أبو العسل وقائد المنطقة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث جرى بحث ملفات تتصل بتعزيز السلم الأهلي وضمان الأمن والأمان للمواطنين.

واشتملت جولة الوزير على زيارة معهد التدريب المركزي، حيث كان في استقباله رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء ركن محمود أبو هارون، وطاقم تدريب القيادات، ومدراء أقسام معهد التدريب المركزي، حيث قام بتفقد المرافق التدريبية، وتقديم محاضرة لدورة كبار الضباط العشرون بعنوان "دور وزارة الداخلية في التنسيق ضمن الخطة القطاعية للأمن بقيادة وزارة الداخلية".

كما زار مديرية داخلية أريحا حيث تفقد سير العمل، واستمع لشرح من مدير عام المديرية عبد الناصر الصيرفي حول الواقع العام للمديرية وإنجازاتها في خدمة المواطنين، وسبل تعزيز الأداء وتحسينه بما يخدم أهالي المحافظة.

#هب الريح #وزير الداخلية

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