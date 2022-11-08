  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يلتقي نظيرته التونسية على هامش قمة المناخ

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي نظيرته التونسية على هامش قمة المناخ



شرم الشيخ/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، برئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن، على هامش قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

وأشاد اشتية بالموقف التونسي الثابت من القضية الفلسطينية، الذي أكده الرئيس قيس سعيد في خطابه في القمة العربية بالجزائر، الذي يعكس العلاقات الأخوية ما بين فلسطين وتونس، ويؤكد الدور التونسي المناصر لشعبنا وقضيته العادلة.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القضايا البيئية والاقتصادية، كما أكدا تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات.

وناقش اشتية مع نظيرته التونسية أشكالا جديدة من الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه، لا سيما في القدس المحتلة، كما وضعها في صورة التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.

من جانبها، أكدت بودن دعم بلادها المتواصل لفلسطين وشعبها في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، مشددة على إسناد تونس للموقف الفلسطيني.

ــــــــــ

#اشتية #تونس

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة : مبارك كان آخر زعيم عربي اتصل بعرفات.. ماذا قال له؟

بن غفير يرفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

قناة إسرائيلية: مباحثات مع غانتس للمشاركة في حكومة نتنياهو

نتنياهو يبعث برسائل طمأنة للأردن بشأن الأقصى

لازاريني في خطاب تاريخي: 90% من اللاجئين تحت خط الفقر ونصف طلاب غزة يعانون من صدمات نفسية..

صورة : مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الأخبار الرئيسية

17552

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

هرتسوغ يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو.. وهذا هو موقف لبيد وغانتس..

photo_2022-11-08_14-41-37

لجنة الطوارئ بغزة: تجاوزنا المشكلات بعد ساعة من هطول الأمطار

هآرتس: 28 مليون شيقل لدعم الاستيطان وتهويد حي "واد الربابة" في سلوان

الاحتلال يسمح لأعضاء الكنيست الجدد باقتحام قبر يوسف الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية