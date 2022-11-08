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غزة: الدفاع المدني يُنفذ 35 مهمة خلال المنخفض الجوي

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الدفاع المدني يُنفذ 35 مهمة خلال المنخفض الجوي



غزة/سما/

نفذَّت أطقم المديرية العامة للدفاع المدني 35 مهمة متنوعة في محافظات قطاع غزة، خلال المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية منذ صباح اليوم.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في تقرير إحصائي، أن مهام الدفاع المدني شملت التعامل مع جدران آيلة للسقوط، وسحب مركبات عالقة نتيجة تجمع مياه الأمطار.

كما تضمنت المهام، وفق الدفاع المدني، إخلاء مواطنين من منازل ومنشآت، ومهام إسعاف، وجولات تفقدية على عدد الأماكن السكنية.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين لتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء تساقط الأمطار؛ خشية التعرض للصعق المميت.

كما دعت المواطنين إلى الاتصال عبر الرقم المجاني للعمليات (102) في حال التعرض لطارئ أو الاحتياج للمساعدة.

يذكر أن أطقم الطوارئ بوزارة الداخلية والأمن الوطني، استقبلت 725 اتصال استغاثة من المواطنين بمحافظات غزة خلال المنخفض الجوي، وقدمت لهم المساعدة اللازمة عبر أرقام الطوارئ: 109 للعمليات المركزية، و100 للشرطة، و102 للدفاع المدني.

#غزة #الدفاع المدني #المنخفض الجوي

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