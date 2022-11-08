  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعتداء على عدد من المعتقلين في"عوفر" والأسرى يقرون خطوات احتجاجية

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعتداء على عدد من المعتقلين في"عوفر" والأسرى يقرون خطوات احتجاجية



رام الله/سما/

 أفاد نادي الأسير بأن سجاني الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على عدد من المعتقلين داخل غرف الانتظار في محكمة "عوفر" العسكرية ورشوهم بالغاز.

وقال النادي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية ردا على هذا الاعتداء.

وأشار النادي إلى أن الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل قرورا اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، رفضًا للاعتداء على المعتقلين.

 ‏وأوضح أن الخطوات تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى المحاكم غدًا، وأن أي اعتداء سيتعرضون له سيكون الرد عليه بالمثل، كما وقرروا عدم الدخول إلى غرفهم إلا إذا تم إعادة المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء إلى غرفهم، وذلك بعد أن جرى نقلهم إلى العزل بعد الاعتداء عليهم.

#الاحتلال #عوفر

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة : مبارك كان آخر زعيم عربي اتصل بعرفات.. ماذا قال له؟

بن غفير يرفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

قناة إسرائيلية: مباحثات مع غانتس للمشاركة في حكومة نتنياهو

نتنياهو يبعث برسائل طمأنة للأردن بشأن الأقصى

لازاريني في خطاب تاريخي: 90% من اللاجئين تحت خط الفقر ونصف طلاب غزة يعانون من صدمات نفسية..

صورة : مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الأخبار الرئيسية

17552

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

هرتسوغ يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو.. وهذا هو موقف لبيد وغانتس..

photo_2022-11-08_14-41-37

لجنة الطوارئ بغزة: تجاوزنا المشكلات بعد ساعة من هطول الأمطار

هآرتس: 28 مليون شيقل لدعم الاستيطان وتهويد حي "واد الربابة" في سلوان

الاحتلال يسمح لأعضاء الكنيست الجدد باقتحام قبر يوسف الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية