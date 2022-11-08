الاعتداء على عدد من المعتقلين في"عوفر" والأسرى يقرون خطوات احتجاجية

رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير بأن سجاني الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على عدد من المعتقلين داخل غرف الانتظار في محكمة "عوفر" العسكرية ورشوهم بالغاز.

وقال النادي في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إن الأسرى هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية ردا على هذا الاعتداء.

وأشار النادي إلى أن الأسرى في سجن "عوفر" ومن كافة الفصائل قرورا اتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، رفضًا للاعتداء على المعتقلين.

‏وأوضح أن الخطوات تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى المحاكم غدًا، وأن أي اعتداء سيتعرضون له سيكون الرد عليه بالمثل، كما وقرروا عدم الدخول إلى غرفهم إلا إذا تم إعادة المعتقلين الذين تعرضوا للاعتداء إلى غرفهم، وذلك بعد أن جرى نقلهم إلى العزل بعد الاعتداء عليهم.