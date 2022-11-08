  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسيرة شروق البدن تواجه جريمة الاعتقال الإداري منذ عام 2019

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرة شروق البدن تواجه جريمة الاعتقال الإداري منذ عام 2019



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، "إن الأسيرة شروق البدن (28 عاماً) من بلدة تقوع/بيت لحم، تواجه جريمة الاعتقال الإداريّ منذ عام 2019".

وأوضح النادي، أن الأسيرة البدن تعرضت للاعتقال لأول مرة في الـ15 من تموز/يونيو 2019، وأمضت عاماً رهن الاعتقال الإداريّ، وأُعيد اعتقالها في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، وأمضت 8 شهور كذلك، وأُفرج عنها في شهر مايو/أيّار 2021،  ثم أُعيد اعتقالها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2021.

ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال جددت الاعتقال الإداريّ للأسيرة البدن قبل أيام، بعد أن كان من المتوقع الإفراج عنها في هذا الشهر. 

يذكر أن الأسيرة البدن أم لطفلة، وتقبع اليوم في سجن "الدامون" إلى جانب 33 أسيرة فلسطينية بينهن ثلاث معتقلات إداريّاً وهنّ: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

#شروق البدن

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة : مبارك كان آخر زعيم عربي اتصل بعرفات.. ماذا قال له؟

بن غفير يرفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

قناة إسرائيلية: مباحثات مع غانتس للمشاركة في حكومة نتنياهو

نتنياهو يبعث برسائل طمأنة للأردن بشأن الأقصى

لازاريني في خطاب تاريخي: 90% من اللاجئين تحت خط الفقر ونصف طلاب غزة يعانون من صدمات نفسية..

صورة : مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الأخبار الرئيسية

17552

"الرئاسة الإسرائيلية" تكشف تفاصيل واقعة الصورة الجماعية لقادة العالم في قمة المناخ

هرتسوغ يدفع بحكومة وحدة مع نتنياهو.. وهذا هو موقف لبيد وغانتس..

photo_2022-11-08_14-41-37

لجنة الطوارئ بغزة: تجاوزنا المشكلات بعد ساعة من هطول الأمطار

هآرتس: 28 مليون شيقل لدعم الاستيطان وتهويد حي "واد الربابة" في سلوان

الاحتلال يسمح لأعضاء الكنيست الجدد باقتحام قبر يوسف الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية