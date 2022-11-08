81 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي معظمها

رام الله/سما/

رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في إجمالي عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال شهر تشرين أول الماضي، حيث بلغت 81 اعتداء، مقارنةً بما مجموعه 57 اعتداء وثقت خلال شهر أيلول الذي سبقه.

وأكد تقرير المركز، أن الارتفاع إجمالي الانتهاكات جاء نتيجة ارتفاع ملحوظ في عدد الانتهاكات الإسرائيلية التي قفزت بمقدار 26 نقطة عن الشهر السابق، وهو ما ترافق مع انخفاض في أعداد الانتهاكات الفلسطينية، حيث لم يوثق سوى 5 انتهاكات ارتكبتها جهات فلسطينية.

وأضاف: "تم خلال الشهر الماضي توثيق ما مجموعه 9 انتهاكات ارتكبتها شركة فيسبوك، تمثلت بإغلاق وحجب صفحات لمواقع إخبارية، وأخرى خاصة بصحفيين، بعد تصريح أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي توعد من خلاله بملاحقة الصفحات "الإرهابية".

وأشار المركز إلى أن جهات أخرى ارتكبت انتهاكاً واحدًا تمثل بإقدام صحيفة "نيويورك تايمز" على فصل مصورها الصحفي في قطاع غزة نتيجة لتحريض كاتب إسرائيلي ضده.

الانتهاكات الإسرائيلية

قال المركز: "إن أعداد الاعتداءات الإسرائيلية ارتفعت خلال شهر تشرين أول الماضي لتحتل العدد الأكبر، حيث بلغت 66 انتهاكًا مقارنة بـ 40 انتهاكًا خلال شهر أيلول الذي سبقه، وبلغت نسبة الانتهاكات الإسرائيلية 82% من إجمالي أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال الشهر".

وأضاف: "كما أن العديد من هذه كانت مركبة حيث وثق في أكثر من حادث عمليات استهداف مباشرة للصحافيين أو سياراتهم، ومنعهم من التغطية كما حدث على وجه الخصوص في قرية جيبيا بمحافظة رام الله اثناء تغطية إعلامية لموسم قطف الزيتون".

وتابع المركز: "لم يطرأ أي تغير ملحوظ على طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية، من حيث جاء بعضها ضمن الاعتداءات الخطيرة على حياة الصحفيين وحرية الصحافة، وكان أبرزها توثيق 16 اعتداء جسدي ما بين إصابة بالرصاص المطاطي أو الاختناق برائحة الغاز".

كما وثق "مدى" 30 انتهاكًا ضد الصحفيين بمنعهم من تغطية الفعاليات سواء في الضفة أو في مدينة القدس، فيما استهدف جنود الاحتلال 8 صحفيين لمنعهم من التغطية، وكان أشد الانتهاكات ما تعرض له أربعة صحفيين من حصار واستهداف بالرصاص أثناء تغطية عملية اقتحام الجيش لمخيم جنين، الأمر الذي عرض حياتهم لخطر محقق.

وأضاف: "من جهة أخرى تم احتجاز أربع صحفيين في فعاليات مختلفة، إذ تم تكسير الهاتف النقال لأحدهم وإعادته محطمًا، إضافةً لإتلاف دولاب سيارته، كما داهمت قوات الاحتلال منزلاً لصحفي بحثًا عن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة على مداخل المنزل".

ورصد المركز عملية قرصنة ارتكبتها جهة إسرائيلية ضد فضائية شبكة "معا"، حيث حاولت اختراق شاشات البث ووضع رموز وشعارات تمثل الاحتلال الإسرائيلي.

انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي

وقال المركز: "وبجانب الانتهاكات الاسرائيلية، فقد أغلقت شركة فيسبوك وقيدت خلال شهر تشرين أول 9 صفحات إخبارية، وصفحات خاصة بصحفيين فلسطينيين يعملون مدراء على الصفحات الإخبارية، وارتفعت اعداد الانتهاكات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر تشرين أول إلى 9 بنسبة 11% من مجمل انتهاكات الشهر مقابل 5 انتهاكات وثقت خلال أيلول المنصرم".

الانتهاكات الفلسطينية

وأكد أن الانتهاكات الفلسطينية انخفضت خلال شهر تشرين ثاني بشكل كبير مقارنة بالشهر الذي سبقه، حيث انحصرت بخمسة انتهاكات بنسبة 6% من مجمل الانتهاكات، وتوزعت على انتهاك واحد وقع في قطاع من قبل جهات غير رسمية اقتحمت منزل صحفي وهددته، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ثلاث صحفيين أفرجت عن أحدهم بعد فحص بطاقته الشخصية فيما أفرجت عن الباقين فيما بعد".