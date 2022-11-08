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الاحتلال يسمح لأعضاء الكنيست الجدد باقتحام قبر يوسف الليلة

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسمح لأعضاء الكنيست الجدد باقتحام قبر يوسف الليلة



القدس المحتلة/سما/

أفادت "صحيفة هآرتس العبرية" مساء اليوم، الثلاثاء، أن قائد فرقة الضفة الغربية، آفي بلوط، قرر السماح لأعضاء الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" الذين انتخبوا مؤخرًا باقتحام قبر يوسف في نابلس الليلة.
 
وقالت الصحيفة العبرية أنه تلبية لدعوة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة، يوسي دغان، تقرر السماح لأعضاء الكنسيت باقتحام قبر يوسف في نابلس لعقد فعالية سياسة في المكان.
 
وأشارت إلى أن هناك معارضة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لقرار السماح لهم باقتحام قبر يوسف خشية اشتعال الوضع الأمني في المنطقة.
 
وذكرت أن الأعضاء الذين سيشاركون في الاقتحام الليلة هم: عيديت سيلمان، وبوعز بيسموط، ونيسيم فاطوري من الليكود؛ وليمور سون هارملاخ، وعميخاي إلياهو وألموج كوهين من عوتسما يهوديت؛ ويوني مشريكي من شاس، وأوضحت أن معظم المشاركين سيشغلون مناصبهم لأول مرة في الكنيست.  

#الاحتلال #قبريوسف

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