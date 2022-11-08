وزير العدل يبحث مع نظيره التركي الترتيب لعقد مؤتمر دولي يسلط الضوء على الحقوق الفلسطينية الثابتة

رام الله/سما/

بحث وزير العدل محمد الشلالدة مع وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الثلاثاء، البدء بترتيب الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لفلسطين، من أجل تسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي

جاء ذلك خلال اجتماعهما بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية عبد الناصر دراغمة، في مقر وزارة العدل التركية، بالعاصمة أنقرة.

وأكد بوزداغ عمق العلاقات التركية الفلسطينية، مشدداً على وقوف الجمهورية التركية الى جانب القضية الفلسطينية في كافة الميادين. وأضاف أن وزارة العدل التركية تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرتها في دولة فلسطين من خلال تبادل الخبرات والتعاون القضائي.

من جانبه، قال الشلالدة إن هدف الزيارة تعزيز التعاون في كافة المجالات، والاستفادة من التجربة التركية في مجال الطب الشرعي والوسائل البديلة لحل النزاعات، وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وسبل الارتقاء بها، موضحا أن وزارة العدل التركية تمتلك خبرة واسعة ومتقدمة في هذه المجالات، ويمكن الاستفادة من تجربتها في تطوير وتعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في دولة فلسطين.