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بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن السفر للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/37)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43).

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعيةً إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، داعيةً إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

كشف جوازات مصرية اضغط هنا

للتسجيل والاستفسار: اضغط هنا

#معبر رفح #الية السفر

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