الارصاد الفلسطينية تحذر : هطول مطري غزير في طريقه للمنطقة عصرَ ومساءَ اليوم

غزة / سما/

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 8-11-2022، أن المنخفض الجوي الحالي بدأ صباح اليوم بالتأثير على مختلف المناطق في فلسطين من خلال هطولات مطرية مختلفة الشدة.

وقال العلامي في تصريحات له "إن الهطولات المطرية شملت كافة المناطق الفلسطينية من شمال فلسطين المحتلة وصولاً إلى أجزاء واسعة من الضفة الغربية كما شملت أجزاء واسعة من قطاع غزة.

نصيب القطاع كبير من الهطولات

وأضاف الراصد: "الصور الجوية أظهرت هطولات مطرية كبيرة في أجزاء واسعة من قطاع غزة، موضحاً أن ذلك ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق المنخفضة في قطاع غزة.، حيث لا زال المنخفض في بدايته وفي الساعات الأولى منه".

وتوقع العلامي أن يمتد تأثير المنخفض الجوي مع استمرار تساقط الهطولات المطرية خلال عصر هذا اليوم وساعات المساء منه، وكذلك استمرار سقوط الأمطار خلال يوم غدٍ الأربعاء، وسيكون شكل الهطول باقي اليوم وغداً على فترات أو "جولات" .

وتنبأ أن ينحسر تأثير المنخفض الجوي الحالي وهطول الأمطار يوم الخميس المقبل، موضحاً أن الأجواء ستذهب نحو الاستقرار يوم الخميس وتتوقف الأمطار.

كما توقع العلامي أن يكون هناك إشارات أولية لتشكل منخفض جوي جديد في منتصف الشهر، موضحاً أن يجري متابعتها خلال الأيام القادمة للتأكد منها، موصياً البلديات بضرورة إجراء كافة استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء وغزارة هطول الأمطار في ظل أن موسم الشتاء حيث تزداد فيه فرصة السيول.

وحذر الراصد العلامي المواطنين من خطر ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في المناطق المنخفضة في كافة المناطق الفلسطينية وخاصة الأودية والمنحدرات، منوهاً لضرورة الانتباه من تدني مدى الرؤية نتيجة الضباب والغيوم المنخفضة وخاصة في الجبال في مناطق الضفة الغربية.

ونصح المواطنين بضرورة الحفاظ على أنفسهم من خطر تقلبات درجات الحرارة والتي تحدث في هذا الموسم، مبيناً أن ذلك يؤدي لانتشار الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا والرشح وغيرها من الأمراض بين المواطنين.