استقالات في بلدية غزة بعد أن غرقت المدينة في "شبر مية"

غزة/ سما /

أعلن عضو المجلس البلدي في بلدية غزة عمر الغول، الثلاثاء، عن تقديم استقالته من منصبه بسبب تعرض شوارع وأحياء مدينة غزة للغرق.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الغول ليس الوحيد الذي قدم استقالته، ولكن هناك 3 أعضاء آخرين، مشيرةً إلى أن هناك محاولات لثنيهم عن ذلك.

واتهم مواطنون ونشطاء البلدية بعدم الاهتمام مسبقًا بالأحوال الجوية وفتح العبارات مبكرًا لتفادي مثل هذا السيناريو، إلا أن متحدثون باسمها وعبر الإذاعات المحلية نفوا ذلك وقالوا إن البنية التحتية لمدينة غزة كما باقي محافظات القطاع في أسوأ أحوالها بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر.

وقام رئيس بلدية غزة يحيى السراج في جولة بالمناطق التي تعرضت للغرق خاصة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

صحيفة "القدس