الأجهزة الأمنية تمنع مؤتمرًا صحفيًا لـ "المؤتمر الشعبي"

رام الله / سما /

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفياً لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، والذي كان يعقد بمدينة رام الله.



وأكدت مصاد أن الأجهزة الأمنية اقتحمت مقر التحالف الشعبي للتغيير في حي المصيون بمدينة رام الله، ومنعت عقد المؤتمر، ومنعت الصحفيين من التصوير، واحتجزت بطاقات بعض الصحفيين.



وأشارت المصادر إلى أن القائمين على المؤتمر نظموا المؤتمر مرة أخرى أمام مقر التحالف الشعبي وسط توتر يسود المكان وانتشار للأجهزة الأمنية.



ووفق المصادر، فإن القائمين على المؤتمر نظموا المؤتمر الصحفي اليوم، لتوضيح ما جرى معهم خلال الفترة الماضية بمنع الأجهزة الأمنية يوم السبت الماضي، اللجنة التحضيرية لمؤتمر "14 مليون" من عقده يوم السبت الماضي، بمقر التحالف الشعبي للتغيير، واعتقال اثنين من النشطاء بينهم عضو اللجنة التحضيرية عمر عساف والذي جرى الإفراج عنه بعد ساعات، وسبق ذلك بأيام منع عقد المؤتمر في أحد مرافق بلدية رام الله.



وكان المجلس الوطني الفلسطيني استنكر في بيان صحفي، دعوة ما يسمى "المؤتمر الشعبي الفلسطيني"، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.