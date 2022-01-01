الخارجية: البحث جار عن مفقودين فلسطينيين قبالة سواحل اليونان

رام الله / سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك أن سفارة فلسطين دولة لدى اليونان تمكنت من الاتصال مع أحد الناجين من حادثة غرق القارب قبالة السواحل اليونانية واطمأنت من خلاله عليهم، وزودتهم برقم الطوارئ التابع للسفارة للتواصل معها لطلب أية مساعدة ممكنة تلزمهم.

وأضاف: ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا حسب شهادة أحد الناجين تأكدنا من وجود عدد من المواطنين الفلسطينيين الذي كانوا على متن القارب في حكم المفقودين وهو 4 مواطنين.

وبين السفير الديك أن جهود سفارتي دولة فلسطين لدى كل من اليونان وتركيا متواصلة مع السلطات المختصة بحثاً عن مصير مواطنينا المفقودين.