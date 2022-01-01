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بعد إشهار إسلامها.. مارين الحيمر: لن أتحجب الآن

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إشهار إسلامها.. مارين الحيمر: لن أتحجب الآن



وكالات / سما /

بعد أيام من تصدر عناوين الأخبار وصفحات التواصل الاجتماعي بسبب إشهار إسلامها، خرجت عارضة الأزياء الفرنسية من أصل مغربي "مارين الحيمر" لتوضيح بعض النقاط المهمة.

وقالت مارين في منشور لها عبر ستوري إنستغرام: "اطلب من جميع من يتابعني ويحترمني ألا يصدر أحكاما على طريقة ممارستي لديني. أشكركم على رسائلكم وآرائكم ونصائحكم".

وتابعت:" أغلبكم يتمنون لي الخير، ولكن دعوني أعيد لكم مرة أخرى، لقد قررت أن أسلك هذا الطريق بمفردي ووفقا لرؤيتي وقراءتي ومشاعري".

وأضافت: "تسألونني بشكل متكرر عن وضعي للحجاب. هذا اختيار يجب أن يتم بقناعة ومعرفة الشخص نفسه، حتى الآن أنا أضع الحجاب على قلبي وكلامي وأفعالي.. وكل شي يحدث في الوقت المناسب. أحبكم".

#الإسلام #مارين الحيمر #الحجاب

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