مرور غزة توضّح آلية عملها أثناء المنخفض الجوي الجديد

غزة / سما /

قال نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة بغزة العقيد إبراهيم أبو جياب: "منذ الصباح الباكر تم استنفار شرطة المرور في جميع شوارع قطاع غزة، والتواصل مع خلية الأزمة لمعالجة الإشكاليات التي تحدث على الطرقات جراء المنخفض الجوي".

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه ظهرت بعض الإشكاليات في مصافي المياه بمنطقة الجندي المجهول وتم التواصل مع بلدية غزة والعمل على تنظيف المصافي وفتح الطرقات.

وأضاف أنه تم المتابعة في مناطق الشاطئ والنفق وغرب مسجد فلسطين ومعالجة تجمع المياه فيها وإنهاء الإشكاليات والتواصل مع الطواقم الفنية هناك لمنع تكرارها في المنخفضات القادمة.

وتابع بالقول: "في منطقة المغازي على طريق صلاح الدين تم تحويل الطريق امام حركة المركبات والطواقم الفنية في المكان لمعالجة الأمر بالتعاون مع وزارة الأشغال والحكم المحلي لإنهاء الإشكالية".