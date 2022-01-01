وفد من اتحاد تجمع المانحين يزور البرنامج ويعقد اجتماعا فنيا مع إدارته

غزة / سما /

زار أمس وفد من اتحاد تجمع المانحين يضم ممثلين عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والقنصلية السويدية، حيث اجتمعوا مع رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية الاستاذ راجي الصوارني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك بحضور الإدارة التنفيذية ممثله بالمدير العام للبرنامج د.ياسر أبوجامع ومجموعة من مدراء ومديرات الدوائر والوحدات.

حيث ناقش الحضور مجموعة من المواضيع الإدارية والفنية في إطار الشراكة و التعاون الحالي بين البرنامج و تجمع المانحين.

وضمن اجندة هذه الزيارة، تم ايضا اصطحاب الوفد برفقة الدكتور ياسر ابوجامع في جولة داخل المبنى الرئيسي للبرنامج ومركز_غزة_المجتمعي التابع له للاطلاع على طبيعة وماهية الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للجمهور.