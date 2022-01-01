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وفد من اتحاد تجمع المانحين يزور البرنامج ويعقد اجتماعا فنيا مع إدارته

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من اتحاد تجمع المانحين يزور البرنامج ويعقد اجتماعا فنيا مع إدارته



غزة / سما /

زار أمس وفد من اتحاد تجمع المانحين يضم ممثلين عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والقنصلية السويدية، حيث اجتمعوا مع رئيس مجلس إدارة برنامج غزة للصحة النفسية الاستاذ راجي الصوارني وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ، وكذلك بحضور الإدارة التنفيذية ممثله بالمدير العام للبرنامج د.ياسر أبوجامع ومجموعة من مدراء ومديرات الدوائر والوحدات.

حيث ناقش الحضور مجموعة من المواضيع الإدارية والفنية في إطار  الشراكة و التعاون الحالي بين البرنامج و تجمع المانحين.

وضمن اجندة هذه الزيارة، تم ايضا اصطحاب الوفد برفقة الدكتور ياسر ابوجامع في جولة داخل المبنى الرئيسي للبرنامج ومركز_غزة_المجتمعي التابع له للاطلاع على طبيعة وماهية الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للجمهور.

#اتحاد تجمع المانحين #برنامج غزة للصحة النفسية #غزة

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