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بلدية المغازي ولجنة المساءلة المجتمعية تبحثان أسس التعاون المشترك

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الوسطى / سما /

عقدت لجنة المساءلة المجتمعية بمخيم المغازي، اجتماعا تشاوريا مع البلدية وذلك بهدف بحث وترسيخ أسس التعاون المشترك بين الطرفين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجهات المجلس البلدي لتعزيز الشراكة والتعاون مع كافة القطاعات المجتمعية والمؤسسات العاملة في مخيم المغازي لتحقيق المصلحة العامة وذلك استكمالاً للقاء سابق عقد بين الطرفين.

وتناول اللقاء سبل تنفيذ أنشطة مجتمعية تخدم مواطني مخيم المغازي، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً في دعم وتعزيز قضايا التنمية الاقتصادية والمجتمعية، للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المخيم، وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار وتنفيذه.

وأكد أعضاء لجنة المساءلة المجتمعية بالمغازي خلال الاجتماع الذي عقد أن اللجنة سوف تستمع للجميع من لجان الاحياء، والمواطنين والمؤسسات كافة، لتعزيز أسس التعاون والعمل المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وإقامة شراكات حقيقية، في سبيل تعزيز دور المساءلة المجتمعية وعلاقتها بالمواطنين، وتحقيق أهدافها في الحفاظ على المصلحة العامة.

#بلدية المغازي #المغازي

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