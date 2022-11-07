غزة : غرق عدد من المنازل نتيجة الامطار والدفاع المدني يتدخل

غزة/ سما /

أدى سقوط الامطار فجر وصباح اليوم الثلاثاء، الى غرق بعض المنازل في مناطق متعددة من قطاع غزة.

كما ادى سقوط الامطار الى تعطل عدد من السيارات في الشوارع.

وتعرضت العديد من المنازل في مخيم الشاطئ للاجئين تعرضت للغرق بسبب كثافة الأمطار رغم وقتها المحدود.



وشوهدت بعض السيارات قد وصلت المياه إلى سطحها في بعض المناطق المنخفضة في المخيم.

وشهدت ساعات الصباح سقوط مكثف للامطار تركزت في مدينة غزة والشمال.

من جهته، اوضح الدفاع المدني بغزة ان طواقمه تعمل الآن على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة وتتركز بمنطقة الشاطئ غرب غزة.