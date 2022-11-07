أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز العناوين.
"يديعوت أحرنوت":
-نتنياهو يعرض على رئيس حزب شاس اريه درعي وزارة المالية
-بن غفير يطالب بثلاثة ملفات وزارية منها وزارة الامن الداخلي
-سيما كدمون تكتب: بن غفير ادين بمخالفة القانون ودعم الارهاب والآن سيجلس في وزارة الامن الداخلي من الصعب استيعاب ذلك
-سموتريتش يرفض التراجع عن اتهامه للشباك بتشجيع يغال عمير لاغتيال رابين
-بايدن اتصل بنتنياهو وبارك له الانتصار بالانتخابات "نحن اخوة وامن اسرائيل يهمنا"
"معاريف":
-مطالبة بن غفير من نتنياهو بثلاث وزارات
-بن غفير رفض طلب نتنياهو تشكيل الحكومة قبل التوصل الى اتفاقيات الائتلافية
-بايدن لنتنياهو :سنصنع التاريخ معا
-توقعات في الولايات المتحدة :انقلاب جمهوري في مجلس الشيوخ والكونغرس
-الحكومة البولندية تمنع المشاركة في معسكر الابادة اوشفيتس بسبب خلافات مع الحكومة الاسرائيلية
"هآرتس":
-الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ستكون مصيرية منذ الحرب الاهلية
-بايدن اتصل ليبارك لنتنياهو "نصنع التاريخ معا"
-سموتريتش: مباريات كرة القدم أيام السبت تمس باليهود
-يزهر هاس، نائب مدير الحركة الصهيونية يكتب لنتنياهو: اليهود في العالم ينظرون اليك واذا قمت بتعيين بن غفير وزيرا ستتحول حكومتك الى حكومة مصابة بالجرب