أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز العناوين.

"يديعوت أحرنوت":

-نتنياهو يعرض على رئيس حزب شاس اريه درعي وزارة المالية

-بن غفير يطالب بثلاثة ملفات وزارية منها وزارة الامن الداخلي

-سيما كدمون تكتب: بن غفير ادين بمخالفة القانون ودعم الارهاب والآن سيجلس في وزارة الامن الداخلي من الصعب استيعاب ذلك

-سموتريتش يرفض التراجع عن اتهامه للشباك بتشجيع يغال عمير لاغتيال رابين

-بايدن اتصل بنتنياهو وبارك له الانتصار بالانتخابات "نحن اخوة وامن اسرائيل يهمنا"

"معاريف":

-مطالبة بن غفير من نتنياهو بثلاث وزارات

-بن غفير رفض طلب نتنياهو تشكيل الحكومة قبل التوصل الى اتفاقيات الائتلافية

-بايدن لنتنياهو :سنصنع التاريخ معا

-توقعات في الولايات المتحدة :انقلاب جمهوري في مجلس الشيوخ والكونغرس

-الحكومة البولندية تمنع المشاركة في معسكر الابادة اوشفيتس بسبب خلافات مع الحكومة الاسرائيلية

"هآرتس":

-الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ستكون مصيرية منذ الحرب الاهلية

-بايدن اتصل ليبارك لنتنياهو "نصنع التاريخ معا"

-سموتريتش: مباريات كرة القدم أيام السبت تمس باليهود

-يزهر هاس، نائب مدير الحركة الصهيونية يكتب لنتنياهو: اليهود في العالم ينظرون اليك واذا قمت بتعيين بن غفير وزيرا ستتحول حكومتك الى حكومة مصابة بالجرب