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أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الاسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أبرز العناوين.

"يديعوت أحرنوت":

-نتنياهو يعرض على رئيس حزب شاس اريه درعي وزارة المالية

-بن غفير يطالب بثلاثة ملفات وزارية منها وزارة الامن الداخلي  

-سيما كدمون تكتب: بن غفير ادين بمخالفة القانون ودعم الارهاب والآن سيجلس في وزارة الامن الداخلي من الصعب استيعاب ذلك  

-سموتريتش يرفض التراجع عن اتهامه للشباك بتشجيع يغال عمير لاغتيال رابين  

-بايدن اتصل بنتنياهو وبارك له الانتصار بالانتخابات "نحن اخوة وامن اسرائيل يهمنا"  

"معاريف":  

-مطالبة بن غفير من نتنياهو بثلاث وزارات  

-بن غفير رفض طلب نتنياهو تشكيل الحكومة قبل التوصل الى اتفاقيات الائتلافية  

-بايدن لنتنياهو :سنصنع التاريخ معا  

-توقعات في الولايات المتحدة :انقلاب جمهوري في مجلس الشيوخ والكونغرس  

-الحكومة البولندية تمنع المشاركة في معسكر الابادة اوشفيتس بسبب خلافات مع الحكومة الاسرائيلية  

"هآرتس":  

-الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة ستكون مصيرية منذ الحرب الاهلية  

-بايدن اتصل ليبارك لنتنياهو "نصنع التاريخ معا"  

-سموتريتش: مباريات كرة القدم أيام السبت تمس باليهود  

-يزهر هاس، نائب مدير الحركة الصهيونية يكتب لنتنياهو: اليهود في العالم ينظرون اليك واذا قمت بتعيين بن غفير وزيرا ستتحول حكومتك الى حكومة مصابة بالجرب  

#الصحف الاسرائيلية

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