رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء في عناوينها، هدم سلطات الاحتلال 6 منازل ومنشآت في القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم.

كما أبرزت أيضا تأكيد الملك عبد الله الثاني ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في القدس ورام الله وأريحا وبيت لحم

-منظمات حقوقية فلسطينية تستنكر أمام الأمم المتحدة القمع الإسرائيلي

-العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

-الحكومة تشرع بتنفيذ عدة محطات لمعالجة المياه العادمة لاستخدامها في الزراعة

-اشتية يرحب بالمبادرة السعودية "الشرق الأوسط الأخضر 2022 " ويؤكد تطلع فلسطين لمشاركة فاعلة فيها

"-الخارجية": العثور على 4 ناجين كانوا على متن قارب غرق قبالة سواحل اليونان

-بن غفير يرفع سقف مطالبه الأولية لدخول حكومة برئاسة نتنياهو

-فتح باب الترشح الانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

-الانتخابات النصفية الأميركية الحاسمة اليوم

*"الأيام":

-تنفيذ حملة هدم واسعة لمنازل ومنشآت، والمستوطنون يواصلون شن "حرب الزيتون"

-الاحتلال يصدر قرارا بهدم منزلي منفذي عملية "الجلمة"

-الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رمون والخليل وتياسير

-جنيف: ضحايا قمع الاحتلال يدلون بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق أممية

-بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين وتنشر زوارقها قبالة شاطئ رفح

-إنقاذ أربعة شبان والعثور على جثة خامس من ضحايا غرق قارب الهجرة

-بن غفير يرفع سقف مطالبه حول البرامج والمناصب لدخول الحكومة

-لائحة اتهام ضد مقدسيين بدعوى بيع السلاح للشهيد عدي التميمي

-العاهل الأردني يؤكد للرئيس الإسرائيلي على حل الدولتين

-النقب: المؤسسة الإسرائيلية تستأنف مخطط الاقتلاع والتهجير في أم الحيران

-غوتيريش: البشرية تقف أمام خياري التضامن المناخي أو الانتحار الجماعي

*"القدس":

-هدم 6 منازل ومنشآت في الضفة ومستوطنون يقطعون 200 شجرة زيتون

-منظمات حقوقية فلسطينية تستنكر القمع الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة

-تحالف أسطول الحرية ومنظمات دولية يستأنفون جهود كسر الحصار عن قطاع غزة

-بدء فعاليات مؤتمر المناخ

-سياسيون ومحللون: حكومات الاحتلال لا تختلف في سياساتها تجاه الفلسطينيين