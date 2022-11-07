  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وامطار متفرقة اليوم وغداً

الثلاثاء 08 نوفمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وامطار متفرقة اليوم وغداً



رام الله / سما /

 تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات صباح اليوم الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام والجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، وتسقط بمشيئة الله زحات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

غدا الاربعاء يكون الجو غائما جزئيا ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف احتياطي ضخم جديد من الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة

بن غفير يرفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

يديعوت ترصد 5 أسباب لإشتعال الجبهة الفلسطينية فور تولي حكومة نتنياهو مهامها الرسمية

قناة إسرائيلية: مباحثات مع غانتس للمشاركة في حكومة نتنياهو

نتنياهو يبعث برسائل طمأنة للأردن بشأن الأقصى

المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية

الأخبار الرئيسية

20221108070659

صورة : مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

وثيقة : مبارك كان آخر زعيم عربي اتصل بعرفات.. ماذا قال له؟

لازاريني في خطاب تاريخي: 90% من اللاجئين تحت خط الفقر ونصف طلاب غزة يعانون من صدمات نفسية..

photo_2022-11-07_19-34-00

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

حقيقة قرار وقف "تيك توك" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية