الليلة.. أول منخفض جوي يضرب فلسطين

رام الله/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي ،مساء اليوم الاثنين، أن البلاد تتأثر بدءاً من ليلة الاثنين، بمنخفض جوي متوسط، يعد الأول لهذا الموسم مع دخولنا في فصل الشتاء بشكل تدريجي.

وأكد العلامي على أن فلسطين ستتأثر ليلة الاثنين – فجر الثلاثاء، بأول منخفض جوي لها الموسم، بحيث تنخفض الحرارة وتزداد برودة الطقس وصولا لسقوط زخات من الأمطار.

وبين أن الأمطار ستبدأ بالهطول مع ساعات فجر الثلاثاء، بدءاً من المناطق الشمالية لفلسطين، تمتد بشكل سريع لباقي المناطق حيث تشمل الضفة وغزة ومناطق النقب، مشيرا إلى أن المنخفض سيشتد مع ساعات مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، على أن ينحسر وينتهي يوم الخميس المقبل.

ونشر الراصد الجوي ليث العلامي، صورة لقرب دخول المنخفض الجوي، معلقا عليها: "تأثير المنخفض الجوي سيكون واضحاً اعتباراً من فجر و صباح يوم غد الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء ، بأمطار ستشمل العديد من المناطق باذن الله"





ومن جانبه، قال مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، "تكون نسبة الأمطار في المناطق الجنوبية والوسطى أقل حظاً من المناطق الساحلية والشمالية"، محذّرا من تشكل السيول في المناطق المنخفضة، ومن خطر تشكل الضباب في ساحات الصباح الباكر.



ونوّه إلى أنّ معدل الأمطار يصل من 15 لـ 20 ملم تزيد قليلاً في المناطق الشمالية والساحلية، وتقل قليلاً في المناطق الوسطى والجنوبية، وأنّ درجة الحرارة العظمى 17 مئوية وهي أقل من معدلاتها بدرجتين في شهر نوفمبر وأما الصغرى ستكون 12 خاصة المناطق الجبلية.

وفي ذات السياق، أصدر الدفاع المدني الفلسطيني في رام الله ، تحذيرًا مع قرب وصول المنخفض الجوي إلى فلسطين، جاء فيه:

تحذير من الدفاع المدني:

وفقا لتنبؤات الارصاد الجوية، غدا صباحا من المتوقع تساقط للأمطار في أغلب المناطق ، ندعو الأخوة السائقين القيادة بحذر وترك مسافة امان بين المركبات تجنبا للانزلاقات التي قد تنتج بفعل تساقط الأمطار .

نتمنى السلامة للجميع .

أرقام الطوارئ :

١٠١ الاسعاف

١٠٠ الشرطة

١٠٢ الدفاع المدني