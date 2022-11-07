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اشتية يدعو لتوجيه المزيد من التمويل الدولي باتجاه المشاريع البيئية في فلسطين

الإثنين 07 نوفمبر 2022 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو لتوجيه المزيد من التمويل الدولي باتجاه المشاريع البيئية في فلسطين



شرم الشيخ/سما/

 شارك رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، في افتتاح قمة المناخ (COP27) التي تعقد في شرم الشيخ بمصر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء في الافتتاح، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود الفلسطينية في مجال الطاقة البديلة ومعالجة المياه العادمة واستخدامها بالري، خلال مشاركته في جلسة حول التمويل المبتكر لمشاريع المناخ والتنمية التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داعيا لتوجيه المزيد من التمويل الدولي باتجاه المشاريع البيئية في الدول النامية وفلسطين.

كما رحّب اشتية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، خلال مشاركته في إطلاقها برئاسة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، بالشراكة مع الرئيس السيسي، وأكد تطلع فلسطين لمشاركة فاعلة فيها.

وعقد رئيس الوزراء على هامش القمة لقاءات مع عدد من قادة دول العالم ورؤساء وممثلي المؤسسات الدولية، وبحث قضايا بيئية وسياسية وحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

يذكر أن اشتية يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى يضم سفير دولة فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، ومستشار رئيس الوزراء جميل مطور، وعددا من الفنيين من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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