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موعد إجراء انتخاب مجلس إدارتي غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس

الإثنين 07 نوفمبر 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد إجراء انتخاب مجلس إدارتي غرفتي تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس



رام الله/سما/

 أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، عن موعد إجراء انتخابات مجلس  إدارتي غرفتي  تجارة وصناعة محافظتي شمال غزة وطوباس، يوم الثلاثاء الموافق 13/12/2022 .

وبموجب القرار فتح باب الترشح اعتباراً من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الاثنين الموافق 7/11/2022 ولمدة سبعة أيام لغاية الساعة الثالثة مساء من يوم الاحد الموافق 13/11/2022 .

ووفق قرار الوزير يزاول مجلسا إدارة الغرفتين الحالي نشاطه مقتصراً على تسيير أعمال الغرفة إلى حين نهاية اليوم الأخير الذي يسبق موعد إجراء الانتخابات، مع الاشارة الى انه يُحظر عليهما التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة من البيع والشراء والمبادلة وإبرام التعاقدات المتعلقة بالإنشاءات أو الاستشارات او الخدمات بدون موافقة خطية من وزير الاقتصاد الوطني.

كما يحظر بموجب القرار على مجلسي إدارة الغرفتين الحالي اتخاذ اية اجراء من شأنه إحداث اية تغييرات في هيكلية الغرفة او التعيين او التعاقد مع مستشارين او الاستغناء عن موظفين او تعديل رتبة أو درجة أي من الموظفين.

وأصدرت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الترتيبات الإدارية والتسلسل الزمني للعملية الانتخابية في الصحف المحلية، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلسي الغرفتين قانوناً وبصفتهما الشخصية المسؤولية عن أية مخالفة لأحكام القانون والنظام لهذا القرار.

#الاقتصاد

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