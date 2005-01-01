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أبو هولي يبحث مع السفير الهولندي دعم "الأونروا" وتجديد تفويضها

الإثنين 07 نوفمبر 2022 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يبحث مع السفير الهولندي دعم "الأونروا" وتجديد تفويضها



رام الله/سما/

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع رئيس مكتب تمثيل هولندا لدى فلسطين السفير ميشيل رينتينار، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وتجديد تفويض عمل الاونروا وأزمتها المالية فضلاً عن المستجدات السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ووضع أبو هولي السفير الهولندي خلال استقباله اليوم الاثنين في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، في صورة تطورات ازمة الاونروا المالية وانعكاسها على الأوضاع الحياتية للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها بعض الدول المضيفة وارتفاع أسعار السلع الناجمة عن الأزمة الأوكرانية – الروسية.

وأشار الى أن معدلات الفقر ارتفعت الى 93 % في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، وهي معدلات مخيفة باتت تلقي بظلالها من خلال مآسي قوارب الموت في عرض البحار مما يستدعي بشكل عاجل تدخل الدول المانحة لإسناد ودعم الاونروا وسد العجز المالي في ميزانيتها للقيام بمهامها وتلبية احتياجات اللاجئين.

وأشاد أبو هولي بدعم هولندا الثابت للأونروا والوفاء بالتزاماتها المالية للعام 2022 تجاه الاونروا والتي يقدر بـ 14.5 مليون دولار، خاصة أن هولندا عضو فاعل في اللجنة الاستشارية منذ عام 2005، وتلعب دورا مهما في إنجاح اجتماعاتها، وتعد مانحاً رئيسياً للأونروا.

وقال: نتطلع من هولندا تحركاً واسعا مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم تجديد تفويض عمل الاونروا لثلاث سنوات الذي سيجرى التصويت عليه في الجمعية العامة في كانون أول/ ديسمبر المقبل، إضافة إلى تجديد الاتفاقية متعددة السنوات مع الاونروا التي انتهت عام 2021 لتأمين التمويل الكافي والمستدام للأونروا.

بدوره، أكد السفير رينتينار دعم حكومة بلاده لوكالة الغوث الدولية "اونروا" ولدورها الحيوي في استقرار المنطقة من خلال تقديم الخدمات للاجئين، ودعم تجديد عملها للسنوات الثلاث القادمة من خلال التصويت على قرار التجديد في الجمعية العامة، والعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات مع الاونروا في العام 2023، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

#احمد ابو هولي #الاونروا

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