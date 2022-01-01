  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة وسط انزعاج إسرائيلي

الإثنين 07 نوفمبر 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة وسط انزعاج إسرائيلي



شينخوا/سما/

 أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الاثنين، عزم السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري يتعلق بوصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قانونيا، في خطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.


وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.


وأضاف منصور أن السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.


وتابع منصور أن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة الأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.


في المقابل، قالت الإذاعة العبرية العامة أمس الأحد، إن إسرائيل منزعجة جدا من الحراك الفلسطيني، مشيرة إلى أن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة كبيرة للغاية.


وذكرت الإذاعة أن الفلسطينيين يسعون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية لذلك فهو يشكل "انتهاكا" للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.


ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على السلطة الفلسطينية في محاولة لتأخير الخطوة لكن دون نجاح في الوقت الحالي.


واعتبر منصور أن الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة "قانوني وسلمي وحضاري وخيار تفرضه الظروف والتوقيت في ظل زيادة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية.


وقال منصور إن القيادة الفلسطينية تستعمل "الأدوات المتاحة لديها سلميا وقانونيا ومنطقيا وعمليا ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه بالتصرفات الأحادية من خلال الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي".

#السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مطالب بن غفير ستؤدي إلى إحراق المنطقة

تصريحات سموتريتش حول اغتيال رابين تثير أزمة مع "الشاباك"

الأردن يوجه تحذيراً للحكومة الإسرائيلية الجديدة

"إسرائيل" دخلت نفقا مظلما..فريدمان يحذر من التداعيات الخطيرة لحكومة اسرائيل القادمة

غزة: وفاة مواطن وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر صرف صحي

غزة تصدر 50 طناً من زيت الزيتون للسعودية والإمارات

بن غفير يطالب بحقيبتين في حكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

7c41ee39684ce36a4e57d2b3ae4e0bcb

قناة إسرائيلية: مباحثات مع غانتس للمشاركة في حكومة نتنياهو

اكتشاف احتياطي ضخم جديد من الغاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة

المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية

يديعوت ترصد 5 أسباب لإشتعال الجبهة الفلسطينية فور تولي حكومة نتنياهو مهامها الرسمية

صحيفة دنماركية تهاجم تحالف نتنياهو: على العالم رفع صوته في وجه الجنون الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية