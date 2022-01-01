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مناورات عسكرية للاحتلال خلال الأسبوع الجاري

الإثنين 07 نوفمبر 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات عسكرية للاحتلال خلال الأسبوع الجاري



القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إجرائها مناورات خلال الأسبوع الجاري، استعداداً لحالات الطوارئ في عدة مناطق؛ للتعامل مع سقوط صواريخ، وتسلل مسلحين، وحدوث زلازل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن صافرات الإنذار ستنطلق اليوم الاثنين السابع من نوفمبر/تشرين ثاني، عند الساعة 19:05 في مستوطنة أورنيت للتحذير من تسلل مسلحين.

وغداً الثلاثاء ستدوي صافرات الإنذار الساعة 10:05 في بيسان للتحذير من وقوع زلزال، والساعة 10:15 في بيت جن للتحذير من سقوط صواريخ.


بينما ستنطلق صافرات الإنذار يوم الأربعاء الساعة 10:05 في مستوطنة أورنيت للتحذير من سقوط صواريخ، والساعة 10:15 في مدينة عراد للتحذير من حدوث زلزال، والساعة 10:25 في منطقة مدينة حيفا للتحذير من حدوث زلزال.

وسيشهد يوم الخميس انطلاق للصافرات عند الساعة 10:35في قرية كسرا سميع؛ للتحذير من سقوط صواريخ.

وأضاف أنه في حال وجود حدث حقيقي خلال المناورة، سيصدر إشعار آخر وإنذار متكرر.

#الاحتلال

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