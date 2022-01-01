  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تُصدر بيانًا بشأن وفاة شاب قرب محطة المعالجة

الإثنين 07 نوفمبر 2022 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تُصدر بيانًا بشأن وفاة شاب قرب محطة المعالجة



غزة/سما/

أصدرت بلدية غزة اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا بشأن وفاة الشاب محمد أشرف الصوير قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.

وقالت البلدية في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّنا "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرحوم محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".


وأضافت: "تستعين بلدية غزة في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها".


وأكدت على تعاون البلدية الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.

#بلدية غزة #وفاة شاب #محمد اشرف الصوير

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: هكذا سيعود الجانب الفلسطيني إلى رشده

قناة عبرية: مطالب بن غفير ستؤدي إلى إحراق المنطقة

غزة: حماس تعتقل شخصين لإطلاقهما صواريخ على "إسرائيل"

تصريحات سموتريتش حول اغتيال رابين تثير أزمة مع "الشاباك"

الأردن يوجه تحذيراً للحكومة الإسرائيلية الجديدة

"إسرائيل" دخلت نفقا مظلما..فريدمان يحذر من التداعيات الخطيرة لحكومة اسرائيل القادمة

غزة: وفاة مواطن وإصابة آخر إثر سقوطهما في بئر صرف صحي

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة وسط انزعاج إسرائيلي

صراع الحقائب.. كواليس المفاوضات الجارية بين نتنياهو وأحزاب اليمين لتشكيل الحكومة

يديعوت ترصد 5 أسباب لإشتعال الجبهة الفلسطينية فور تولي حكومة نتنياهو مهامها الرسمية

صحيفة دنماركية تهاجم تحالف نتنياهو: على العالم رفع صوته في وجه الجنون الإسرائيلي

قناة كان العبرية : السلطة الفلسطينية سلمت جنديًا دخل بالخطأ إلى بيت لحم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية