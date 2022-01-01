بلدية غزة تُصدر بيانًا بشأن وفاة شاب قرب محطة المعالجة

غزة/سما/

أصدرت بلدية غزة اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا بشأن وفاة الشاب محمد أشرف الصوير قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة.

وقالت البلدية في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) إنّنا "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المرحوم محمد أشرف الصوير مساء الأحد 6 نوفمبر 2022 بحادث قرب محطة المعالجة جنوب مدينة غزة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأضافت: "تستعين بلدية غزة في تشغيل محطة المعالجة بمتعهد خارجي ليقوم بتوفير المستلزمات التشغيلية بما يشمل العمال والمعدات، وتشترط البلدية في تعاقدها مع كافة المقاولين ضمان إجراءات الوقاية والسلامة وعدم تشغيل القصر بجانب اشتراط توفير التأمينات اللازمة للمواقع والعاملين فيها".



وأكدت على تعاون البلدية الكامل مع أي تحقيقات بالخصوص للوقوف على ملابسات الحادث، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية والتروي في انتظار نتائج التحقيقات قبل نشر أي معلومات حول الحادث.