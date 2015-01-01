الاحتلال يعيد الأسيرة أزهار عساف إلى "الدامون" ويجدد الاعتقال الإداري للأسيرة شروق البدن

رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال أعادت الأسيرة أزهار عساف إلى سجن "الدامون" بعد أنّ نقلتها إلى المستشفى منذ (12) يومًا، إثر تدهور طرأ على وضعها الصحيّ، ونفّذت الأسيرات في حينه خطوات احتجاجية رفضًا لجريمة الإهمال الطبيّ التي تعرضت لها الأسيرة عساف، المعتقلة منذ شهر أيلول الماضي.

وفي السياق، نقلت إدارة السّجون ثلاث أسيرات أعتقلن مؤخرًا، من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون" وهن: رغد الفني من طولكرم، وعزيزة سليمان من طولكرم، والطفلة زمزم القواسمة من الخليل، كما وجرى تحويل الأسيرة الفني إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور وهي معتقلة منذ 28 تشرين الأول الماضي، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى ثلاث، وهنّ: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

كما وجدد الاحتلال أمر الاعتقال الإداريّ، للأسيرة شروق البدن ( 28 عامًا) من بلدة تقوع / بيت لحم، لمدة ثلاثة شهور جديدة، علمًا أنها معتقلة منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، وسبق أنّ اُعتقلت إداريًا مرتين منذ عام 2019، وهي أمّ لطفلة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسيرات يواجهنّ أوضاعًا اعتقالية غاية في الصعوبة، خاصّة أنّ مجموعة منهنّ يُعانين أوضاعًا صحيّة صعبة، وبحاجة إلى متابعة طبيّة حثيثة، إلا أنّ إدارة السّجون تتعمد إهمالهنّ طبيًا، عدا عن أنّ بينة سجن "الدامون" ساهمت في تفاقم أوضاعهنّ، حيث يُعتبر من أسوأ السّجون وأقدمها.

وتتعرض الأسيرات إلى جملة من السّياسات التّنكيلية الممنهجة، منها التّعذيب، والعزل الإنفراديّ.

وهذه أبرز المعطيات عن الأسيرات في سجون الاحتلال:

• يقبع في سجون الاحتلال (33) أسيرة.

•من بينهنّ طفلتان وهما: نفوذ حمّاد، وزمزم القواسمة.

•أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال اليوم، الأسيرة ميسون موسى معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا.

•أعلى الأحكام صدرت بحقّ الأسيرات شروق دويات، وشاتيلا ابو عيادة المحكومتان بالسّجن لـ(16) عاماً.

•ومن بين الأسيرات ثلاث معتقلات إداريًا وهنّ: بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.

•من بين الأسيرات (6) جريحات.

•أصعب الحالات من بين الأسيرات الجريحات، الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النّار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.

•ومن بين الأسيرات (7) أمهات.

•غالبية الأسيرات المحكومات أحكام عالية من القدس.

•منذ مطلع العام الجاري تعرضت (141) امرأة للاعتقال.