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الاحـتلال يحتجز وفدًا من التربية وشركاء دوليين وممثلين عن مؤسسات حقوقية ومدنية في مسافر يطا

الإثنين 07 نوفمبر 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحـتلال يحتجز وفدًا من التربية وشركاء دوليين وممثلين عن مؤسسات حقوقية ومدنية في مسافر يطا



الخليل/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة التربية وشركاء دوليين وإعلاميين وممثلين عن مؤسسات حقوقية ومدنية خلال جولة على مدارس مسافر يطا في جنوب الخليل، في استهداف متواصل بحق التعليم والكوادر التربوية.

وقال الوكيل المساعد، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة أبناء شعبنا الفلسطيني وسيبقى التعليم في فلسطين رغم ممارسات الاحتلال واعتداءات المستوطنين استثنائيا، حيث يواجه تلاميذ المدارس خاصة في مسافر يطا والمدارس القريبة من المستوطنات صعوبات يومية في الوصول لمدارسهم بسبب عرقلة واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف الخضور: فلسطين في مقدمة الدول المهتمة بالتعليم وتفتخر بنسبة المتعلمين فيها، وأنها من أوائل الدول من حيث حملة الشهادات الجامعية، وتفخر بأنه رغم الصعوبات يستطيع المتعلم الفلسطيني المنافسة عالميا.

من جهتهم، قال المتحدثون خلال الجولة التي شارك فيها إلى جانب الوزارة والقناصل، مؤسسات أجنبية وأقليم "فتح" في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمكتب الحركي للمعلمين، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية، إن التعليم أبسط حقوق الإنسان في فلسطين ويُمثل استراتيجية للبقاء والنماء والصمود، فهو بطاقة لتأمين مستقبل أفضل للفرد والمجتمع، وركيزة للحفاظ على الهوية الوطنية ومحفز للنضال من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

#مسافر يطا

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