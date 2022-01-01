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"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022

الإثنين 07 نوفمبر 2022 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تطلق جائزة البحث العلمي للعام 2022



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، جائزة البحث العلمي للعام 2022، بتمويل من صندوق تطوير الجودة والبحث العلمي في "التعليم العالي."

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الجائزة تستهدف الأبحاث المنشورة في مجال وباء COVID-19، تقديراً للجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء وآثاره على مختلف نواحي الحياة، وتشجيعاً للتميّز والإبداع.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي المنتج في فلسطين، وتشجيع الباحثين لتوجيه بحوثهم لخدمة المجتمع وحل مشاكله، وربط العلم ونتائجه بالواقع، وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الباحثين.

ودعت "التعليم العالي" الباحثين الراغبين بالتقدم للجائزة لزيارة الرابط المرفق https://tinyurl.com/muvyyy9e  للاطلاع على المجالات البحثية المستهدفة، والشروط وآلية التقدّم للجائزة، والوثائق المطلوبة، والموعد النهائي للتقديم.

#التعليم العالي

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