ياسمين عز تشن هجوماً على مايان السيد: بلا تاريخ واسمك في الفن بالقلم الرصاص (فيديو)

وكالات / سما /

ردت الإعلامية ياسمين عز سريعاً على تصريحات الفنانة الشابة مايان السيد بحقها، ووجهت لها عدة دروس حول خطورة الخوض في "معارك مجانية"، ووصفتها بالممثلة المغمورة التي لا تملك تاريخاً في عالم الفن، ولا يزال اسمها يكتب بالقلم الرصاص، ونصحتها بالتركيز في تقديم أعمال فنية تدفع وسائل الإعلام لاحقاً إلى الحديث عنها بدلاً من استدراجها للحديث عن غيرها.

الأزمة بدأت عندما تلقت مايان السيد سؤالاً مباشراً عن تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل حول علاقة الرجل والمرأة، وردت مايان أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "هاشتاج جوزني" قائلة: "مش هتكلم عن ياسمين عز عشان متتشهرش".

ياسمين تلقت تصريحات مايان السيد وردت عليها في افتتاحية حلقتها من برنامج "كلام الناس"؛ بقولها إنها في هذه المواقف تكون أمام ثلاثة خيارات؛ الأول التجاهل، والثاني الرد بقلة أدب، والثالث الرد بالأدب. وأضافت: "في مثل أنا بعمل بيه، وهو: من دق الباب لقى الجواب، يعني اللي يخبط على حد هيلاقي رد، من وجهة نظري الرد 3 أنواع، رد بالتجاهل، ورد بقلة الأدب، ورد بالأدب".

وتابعت ياسمين عز قائلة: "أنا هختار الرد بالأدب، لأني مبحبش قلة الأدب، مع إن مفيش أسهل من قلة الأدب، ولأني اللي بقوله وبطبقه على غيري لازم أطبقه على نفسي أولاً".

وتابعت عز: "لما تكوني لسه مبتدئة في بداية حياتك المهنية، ولسه بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص، حاولي متخوضيش معارك مجانية، متخلقيش لنفسك أعداء بدون داعي وببلاش، مش ذنبي إن الصحفي ملقاش عندك تاريخ أو حاجة مهمة يسألك عنها فسألك عني، بدل ما تكلمي عني، كنتي طلبتي بكل احترام وتهذيب إن الناس تسألك عنك إنتي وعن شغلك إنتي".

وأكملت: "إنتي بنت ظريفة، حاولي إنك تشتغلي على نفسك أكتر وتعملي أدوار مهمة وتصنعي تاريخ مهم تخلي الصحافة المرة الجاية تسألك عنك مش عني أنا، إحنا مش ملزمين إننا نحب بعض بس مجبورين نحترم بعض، احمدي ربنا إنه وقعك فيا المرة دي، أنا نادراً لما باردّ، مرة تانية ممكن تقعي مع حد تاني يستلمك ليل نهار مش هتخلصي منه، وتأكدي إن الإنسان لازم يشتغل بجد عشان يكون مهم، ولما يكون مهم هيسألوه عن نفسه هو مش ناس تانيين".