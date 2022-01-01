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فتح بغزة تقرر إحياء ذكرى الشهيد أبو عمار الخميس القادم

الإثنين 07 نوفمبر 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح بغزة تقرر إحياء ذكرى الشهيد أبو عمار الخميس القادم



رام الله/ سما/

قررت حركة فتح في قطاع غزة إقامة مهرجان مركزي بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.


وقال منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح إن الحركة قررت إحياء الذكرى يوم الخميس القادم ١٠/١١ بعد صلاة العصر مباشرة، وحتى الآن لم يتم تحديد مكان اقامته والمتوقع أن يكون في أكبر الأماكن مساحة في القطاع.


وأضاف الحايك في تصريحات له "إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس سيلقى خطابا مركزيا في المهرجان سيتحدث فيه عن مناقب الشهيد، بالإضافة إلى ملامح المرحلة القادمة "الوحدة الوطنية والتأكيد على أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني."


واشار إلى أن فعاليات إحياء ذكرى أبو عمار متواصلة حيث يوم الجمعة القادم ١١/١١ ولمدة أسبوع سيفتح بيت الشهيد في غزة ليتسنى للمواطنين مشاهدة مقتنيات الشهيد وإيقاد الشموع في منزل أبو عمار.

#فتح #أبو عمار

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