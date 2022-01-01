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قوات القمع تقتحم قسم (12) في سجن "عوفر"

الإثنين 07 نوفمبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم (12) في سجن "عوفر"



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قسم (12) في سجن "عوفر".

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن قوات القمع اقتحمت قسم (12) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى الشخصية.

يشار الى أن عدد الأسرى في معتقل عوفر يبلغ نحو 900 أسير.

وحدات القمع التابعة لادارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاص غريب يحدث آلاماً شديدة.

#سجن عوفر #قوات القمع #الأسرى

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