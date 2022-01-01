مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في ترمسعيا شمال شرق رام الله

رام الله / سما /

قطع مستوطنون نحو 100 شجرة زيتون، من أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وقال أحد أصحاب الأرض عوض أبو سمرة ، "تمكنت اليوم من الوصول إلى أرضي حيث تمنعنا قوات الاحتلال من دخولها إلا بتصاريح خاصة، وتفاجأت، بقيام مستوطني "عادي عاد" المقامة على أراضي المواطنين، بقطع نحو 100 شجرة زيتون، وسرقة محصول 50 منها.

يذكر ان قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات والمعزولة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، إلا من خلال تصاريح خاصة، ما يجعلها عرضة للتخريب والنهب من قبل المستوطنين.