فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- رئيس الصهيونية الدينية في الذكرى 27 على وفاة رابين: الشاباك شجّع يجال عمير على تنفيذ عملية الاغتيال
- غضب في الشاباك من تصريحات سموتريش واتهامه بالتحريض والتطرف
- لبيد: لن نكون شركاء في الائتلاف مع نتنياهو
- ناحوم برنع يكتب عن التملق لبن غفير من قبل المفتش العام للشرطة
- وزارات وضغوطات على نتنياهو قبل أن يحصل على تكليف من الرئيس الإسرائيلي
- سمورتريش يطالب بوزارة المالية أو الأمن
- نتنياهو لقادة الليكود: من يهدد سيجد نفسه خارج الحكومة
* "هآرتس":
- خبراء في القانون: إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا ضربة قاضية للديمقراطية
- النائب العام السابق ليدور: إقرار قانون المحكمة العليا سيبقي الاقليات بلا شيء
- سموتريش وبن غفير يفاوضان نتنياهو معا للضغط عليه والحصول على مطالبهم
- سعيد موسى من الرملة الذي تعرض لمحاولة قتل من قبل يهود في بات يام في أيار الماضي تعرض للاعتداء عليه في المحكمة واتهم بأنه مخرب
* "معاريف":
- 27 عاما على وفاة رابين: يجب مواجهة من يشعل نيران الكراهية
- سموتريتش: الشاباك شجع يجال عمير لاغتيال رابين
- افتتاح قمة المناخ في شرم الشيخ بمشاركة 140 دولة
- حرب الملفات الوزارية: نتنياهو يلتقي رؤساء الأحزاب للتقدم في تشكيل الحكومة
- غانتس: علينا اجراء محاسبة لنتائج الانتخابات
- اليوم تجدد محاكمة نتنياهو في ملف الهدايا المعروف بـ"ملف 1000"