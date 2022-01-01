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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 07 نوفمبر 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- رئيس الصهيونية الدينية في الذكرى 27 على وفاة رابين: الشاباك شجّع يجال عمير على تنفيذ عملية الاغتيال

- غضب في الشاباك من تصريحات سموتريش واتهامه بالتحريض والتطرف

- لبيد: لن نكون شركاء في الائتلاف مع نتنياهو

- ناحوم برنع يكتب عن التملق لبن غفير من قبل المفتش العام للشرطة

- وزارات وضغوطات على نتنياهو قبل أن يحصل على تكليف من الرئيس الإسرائيلي

- سمورتريش يطالب بوزارة المالية أو الأمن  

- نتنياهو لقادة الليكود: من يهدد سيجد نفسه خارج الحكومة

* "هآرتس":

- خبراء في القانون: إقرار قانون تقليص صلاحيات المحكمة العليا ضربة قاضية للديمقراطية

- النائب العام السابق ليدور: إقرار قانون المحكمة العليا سيبقي الاقليات بلا شيء

- سموتريش وبن غفير يفاوضان نتنياهو معا للضغط عليه والحصول على مطالبهم  

- سعيد موسى من الرملة الذي تعرض لمحاولة قتل من قبل يهود في بات يام في أيار الماضي تعرض للاعتداء عليه في المحكمة واتهم بأنه مخرب

* "معاريف":

- 27 عاما على وفاة رابين: يجب مواجهة من يشعل نيران الكراهية  

- سموتريتش: الشاباك شجع يجال عمير لاغتيال رابين  

- افتتاح قمة المناخ في شرم الشيخ بمشاركة 140 دولة  

- حرب الملفات الوزارية: نتنياهو يلتقي رؤساء الأحزاب للتقدم في تشكيل الحكومة  

- غانتس: علينا اجراء محاسبة لنتائج الانتخابات  

- اليوم تجدد محاكمة نتنياهو في ملف الهدايا المعروف بـ"ملف 1000"

#الصحف الإسرائيلية

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