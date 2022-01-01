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هنية : ملتزمون بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني

الإثنين 07 نوفمبر 2022 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية : ملتزمون بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني



غزة/ سما /

 أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التزام حركته بإعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني والجدية التامة في إنجاح هذه الجهود لتحقيق الوحدة الوطني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينه وبين وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، حيث قدم له التهاني بنجاح القمة العربية، مثمنًا الجهد الجزائري المخلص والدؤوب الذي أدى إلى انعقادها بعد توقف لثلاثة أعوام والأداء المميز لرئاسة الجمهورية والدبلوماسية الجزائرية. كما جاء في نص بيان مكتب هنية.

وأشاد هنية بنتائج القمة وإعلان الجزائر، خاصة فيما يتعلق بما حظيت به القضية الفلسطينية في القمة وما جاء في كلمات القادة من مواقف.

وقال هنية، إن نجاح هذه الجهود الجزائرية على مختلف المستويات نابع من فهم عميق لطبيعة المشهد الإقليمي والدولي وما يتطلبه من خطوات للتعامل مع التحديات وتحقيق الإنجاز للأمة، وكذلك بما تحظى به الجزائر الشقيقة من مكانة بين الدول العربية وحركات المقاومة الفلسطينية.

ومن ناحيته عبر  وزير الخارجية الجزائري عن ارتياحه لنجاح القمة والتفاهم الذي ساد أروقة القيادة والذي انعكس على مخرجات القمة وبيانها الختامي.

كما أشار إلى الأهمية التي حملتها إعادة التأكيد على الالتزام العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وتم الاتفاق بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، والوزير الجزائري على استمرار التشاور بشأن التطورات خاصة في ظل ملامح الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

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