رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، تشييع جثمان الشهيد مصعب محمد نفل من بلدة المزرعة الشرقية إلى مثواه الأخير، وكذلك تواصل اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على قاطفي الزيتون في عدد من القرى والبلدات في محافظات الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- تشييع مهيب للشهيد مصعب نفل في المزرعة الشرقية

- الرئيس يستقبل أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية

- رفض وطني لعقد ما يسمى "المؤتمر الشعبي"

- اشتية يشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ

- تشييع جثمان المناضلة فاطمة البرناوي في غزة

- "التعاون الإسلامي" تدعو المؤسسات الحقوقية للتدخل للإفراج عن الأسير أبو حميد

- بن غفير يطالب بحقيبة التعليم لحزبه والأمن الداخلي لنفسه

- بوسطن: تظاهرة تطالب بإغلاق مؤسسات أميركية تمول الاستيطان

- إصابة معلمة مدرسة في جريمة إطلاق نار بالنقب ووقفة احتجاجية ضد عنف الشرطة في عرعرة

- إعلان موعد معرض المنتجات الصناعية والزراعية

* "الأيام":

- اعـتداءات المستـوطنين تتصاعد بحماية الاحتلال استهداف أشجار وقاطفي الزيتون واقتحام مدرسة

- الرئيس يستقبل أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية

- غزة: وداع شعبي مهيب للأسيرة الأولى

- تـشييـع حـاشـد لـجثمـان الـشهيـد مصعب نفل في المزرعة الشرقية

- بـن غـفيـر يطـالـب بـ"الـتعليـم" و"الأمن".. لابيد وغانتس: لـن نشارك في الحكومة

- الإعلام الإسرائيلي : كبار المسؤولين الأميركيين يـواصلـون الامتناع عـن تـهنئـة نتنياهـو بالفـوز

- غـزة: أمـن "حـمـاس" يـعـتقـل شـخصيـن لقيامهما بإطلاق صواريخ على إسرائيل

- ارتفاع عدد طلبات تصاريح حمل السلاح في صفوف النساء بالمستوطنات

- بينيت يستقيل من منصب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي

- تقرير: الاحتلال استثمر 28 مليون شيكل بمشاريع "إلعاد" الإستيطانية في سلوان

* "القدس":

- تشييع الشهيد نفل في المزرعة الشرقية ومستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون

- انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

- رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين: المقاومة في الضفة انتقلت إلى العمل المنظم الجماعي

- استياء اسرائيلي من تحرك فلسطيني جديد ضد استمرار الاحتلال

- تظاهرة في بوسطن تطالب بإغلاق مؤسسات أميركية تمول الاستيطان

- بن غفير يطالب بحقيبتي التعليم والأمن الداخلي وبتشديد الظروف المعيشية القاسية على المعتقلين