كتيبة بلاطة تكشف تسلل قوة خاصة الى المخيم والاشتباك معها

رام الله / سما /

شهد مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم الأثنين اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واندلع على اثر ذلك اشتباكا مسلحا مع المقاومين، حيث اعتلى قناصة الاحتلال أسطح أحد المنازل في المخيم.

في غضون ذلك أعلنت كتيبة بلاطة عن كشفها وحدة خاصة من جيش الاحتلال تسللت فجر اليوم إلى المنطقة الشرقية بمخيم بلاطة.

وقالت الكتيبة انها اشتبكت مع الوحدة الخاصة من نقطة صفر بصليات كثيفة من الرصاص.

ودعت الكتيبة الأهالي في المخيم الى حذف تسجيلات كاميرات المراقبة لحماية المقاومين.