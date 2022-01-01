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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الإثنين 07 نوفمبر 2022 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وحاصرت منزلًا قبل أن تقتحمه وتعتقل الشقيقين يوسف، و وائل مشة.

وشهد المخيم اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المحر عامر ياسر بني عودة من منزله في بلدة طمون عقب اقتحامه وتفتيشه والعبث في محتوياته.

فيما اعتقلت الشابين أحمد فايز جرادات، عبد محمود جرادات، عقب اقتحام منزليهما في بلدة السيلة الحارثية بجنين.

واعتقل الشاب علاء باسم سلمي عقب اقتحام منزل عائلته في قلقيلية.

كما اعتقل الشاب يزن عصافرة من منزل عائلته في بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

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