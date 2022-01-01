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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

الإثنين 07 نوفمبر 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار



رام الله / سما /

 قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهياة لسقوط  أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتسقط بمشيئة الله زحات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام والجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

وبعد غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق حتى ساعات المساء والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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