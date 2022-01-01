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تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين

الأحد 06 نوفمبر 2022 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل المنخفض الجوي القادم الذي يضرب فلسطين



غزة/سما/

قال الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء الأحد، أن المنخفض القادم جيد (أقل من متوسط- متوسط).

 وبين العلامي، أن تأثير المنخفض الرئيسي سيتركز خلال صباح ونهار الثلاثاء المقبل ويستمر حتى الأربعاء. 

ولفت العلامي إلى أن أمطار المنخفض ستشمل عدة مناطق واسعة من فلسطين، مع نصيب أكبر للأجزاء الغربية كالسهول والسواحل بما فيها قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأجواء سوف تستقر سريعاً الخميس.

وبدوره قال موقع طقس فلسطين:" تتأثر البلاد إعتباراً من ساعات الليل من يوم غد الإثنين وفجر يوم الثلاثاء بمنخفض جوي أطلق عليه موقع طقس فلسطين إسم حارة الياسمينة العريقة في نابلس القديمة.

وأضاف:" من المتوقع أن يبدأ التأثير الفعلي في ساعات الليل المتأخر من يوم غد الإثنين فجر الثلاثاء على شكل إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وإشتداد نسبي على سرعة الرياح بحيث تهب بعض الهبات النشطة.

ومن المتوقع أيضا ان تتساقط الأمطار بشكل منتظم في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد خلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء مع جو بارد نسبي الى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وأشار الى ان الحرارة ستتراوح  في المناطق الجبلية بقيم متدنية تتراوح بين 15 و 17 مئوية في ساعات النهار بحيث تكون دون المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية.

ويتوقع طقس فلسطين ان يستمر تأثير منخفض الياسمينة الجوي حتى مساء يوم الاربعاء على أن تضعف الفعالية الممرافقة له بشكل تديجي نهار يوم الأربعاء.

وحارة الياسمينة هي أقدم حارات مدينة نابلس وكثير من أبنيتها الآن تعود الى أكثر من الف عام وكانت على مدى العصور معقلاً أساسياً للحركة الوطنية والنضال الفلسطيني.

والله تعالى أعلى واعلم

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